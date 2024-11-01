«Должен быть добытчиком». Россиянам объяснили, почему мужчин не хотят отпускать в декрет

Мужчины наравне с женщинами имеют право уходить в декретный отпуск по уходу за ребенком, а с недавних пор еще и получать декретные выплаты, даже возвращаясь на работу. HR-эксперт и член экспертного совета комитета Госдумы по молодежной политике Гарри Мурадян рассказал 360.ru, что многих отцов отказываются отпускать с работы из-за сложившихся в обществе стереотипов.

По словам эксперта, на ситуацию влияют два фактора.

«Первый — стереотипное мышление, до сих пор принято, что декрет — женское, и мужчина вообще у нас — сильный мужчина, волосатый, с копьем в руках, который должен быть добытчиком и зарабатывать деньги», — объяснил Мурадян.

По его словам, второй фактор — экономическая целесообразность.

«Экономика и стереотипы, в итоге люди без разбора не понимают, что ты имеешь такое же право, и, к сожалению, подавляющее большинство трудовых юристов, кадровиков в этих компаниях плохо следят за теми новшествами в законе в виду отсутствия знаний <…> начинают вставлять палки в колеса», — резюмировал Гарри Мурадян.

Отцы стали уходить в декрет чаще матерей. По мнению депутата ГД Виталия Милонова, неважно, кто сидит с ребенком — главное, чтобы воспитывали детей правильно.