Доля женщин-предпринимателей в Донбассе и Новороссии превысила 50%

В Донбассе и Новороссии более половины предпринимателей — женщины. Об этом Луганскому информационному центру (ЛИЦ) сообщил гендиректор Корпорации малого и среднего бизнеса Александр Исаевич.

В новых регионах России индивидуальные предприниматели представляют основную долю малого и среднего бизнеса — 89,4%.

«Из них доля женщин превышает половину», — отметил Исаевич.

До этого он сообщал, что более 107 тысяч бизнесменов уже зарегистрировались в Донбассе и Новороссии с момента возвращения этих регионов в состав России.

Ранее стало известно, что некоторые западные компании отказались покидать российский рынок. Речь идет о таких фирмах, как Air Liquide, Avon Products и Reckitt.