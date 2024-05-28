«Между молотом и наковальней». Западные компании отказались закрывать бизнес в России

Некоторые западные компании передумали уходить из России. Такие компании, как Avon Products, Air Liquide и Reckitt остаются, поскольку бюрократические препятствия для выезда растут, а потребительская активность восстанавливается. Об этом сообщило издание Financial Times .

«Многие европейские компании оказались между молотом и наковальней. Они сказали, что уйдут. Им был предоставлен выбор покупателей, который был для них неприемлем», — заявил один из руководителей, работающий с западными компаниями.

Изначально Avon Products, Air Liquide и Reckitt говорили о том, что покинут российский рынок. Но теперь передумали. Та же компания Avon начала процесс продаж своего бизнеса в России, даже получила предложения, но решила их не принимать.

Некоторые компании даже стали более открыто говорить о своих планах, в том числе, что инвесторов «морально не волнует», покинут ли они страну. Еще один руководитель, работающий с западными компаниями в России, сказал Financial Times, что в настроениях произошло заметное изменение.

«Нынешняя волна больше связана с вопросом, действительно ли вам нужно уйти? <…> Некоторые из этих компаний за 30 лет построили четыре-пять заводов. Они не собираются продавать это с 90-процентной скидкой», — пояснил он.

Европейские чиновники не оставляют попыток хоть как-то изолировать Россию, вводя санкции. Ранее главы МИД стран ЕС утвердили новый режим ограничений «за нарушения прав человека».