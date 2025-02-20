Доля желающих уехать из России на ПМЖ достигла исторического минимума

Доля россиян, желающих уехать из страны на ПМЖ, сократилась до 5% и достигла исторического минимума. Об этом сообщил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

Согласно опросу, 92% респондентов не хотели бы жить за границей. В 2021 году такого мнения придерживался 81% россиян.

По словам Федорова, 72% опрошенных считают Россию отдельной от Запада цивилизацией. При этом четверо из 10 трудящихся готовы на переезд в другой регион страны ради лучшей работы. Такой опыт имеет 50% опрошенных. Сменить место жительства готовы 68% молодых людей от 18 до 24 лет.

Ранее россияне прошли опрос, посвященный оценке отечественной науки. Порядка 33% респондентов выразили мнение, что российская отрасль опережает мировую.