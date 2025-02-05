Kp.ru: 33% россиян считают, что российская наука опережает мировую

ВЦИОМ провел социологический опрос, посвященный оценке россиянами отечественной науки. Оказалось, что граждане РФ считают, что российская наука опережает мировую. Об этом сообщил kp.ru .

85% россиян интересуются информацией о современных научных достижениях российских ученых. 42% респондентов оценили состояние нашей науки как удовлетворительное, 29% — как хорошее, а 19% — как плохое. Последний показатель с 2008 года сократился на 14%.

Треть участников исследования (33%) считает, что наша наука опережает мировую. Опрос проводился среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью по стратифицированной случайной выборке, извлечённой из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ.