Kp.ru: 33% россиян считают, что российская наука опережает мировую

ВЦИОМ провел социологический опрос, посвященный оценке россиянами отечественной науки. Оказалось, что граждане РФ считают, что российская наука опережает мировую. Об этом сообщил kp.ru.

85% россиян интересуются информацией о современных научных достижениях российских ученых. 42% респондентов оценили состояние нашей науки как удовлетворительное, 29% — как хорошее, а 19% — как плохое. Последний показатель с 2008 года сократился на 14%.

Треть участников исследования (33%) считает, что наша наука опережает мировую. Опрос проводился среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью по стратифицированной случайной выборке, извлечённой из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ.

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