HR-эксперт Лоикова рассказала, как избежать возможного увольнения

Независимый HR-эксперт Зулия Лоикова в интервью Life.ru поделилась советами, как сотрудникам сохранить работу, если им кажется, что руководство планирует их уволить.

По словам Лоиковой, в первую очередь нужно сохранять спокойствие и профессионализм. Не стоит поддаваться эмоциям и накручивать себя, так как руководители могут даже не рассматривать увольнение, а сотрудники своими реакциями создают дополнительные аргументы против себя.

Эксперт рекомендует избегать конфликтов и продолжать добросовестно выполнять свои обязанности. В такой ситуации важно демонстрировать инициативу, вовлеченность и результативность.

Также Лоикова советует сохранять доказательства своей работы: переписку в корпоративной почте и официальных мессенджерах, благодарности клиентов и коллег, результаты аттестаций, сведения о премиях и других поощрениях.

Если руководитель указывает на реальные недостатки, стоит признать их и предложить конкретный план действий по исправлению ситуации. Такой подход позволяет вовлечь руководство в процесс и продемонстрировать заинтересованность в развитии.

Если ситуация складывается не в пользу сотрудника, важно внимательно изучить трудовой договор и локальные нормативные акты организации. При наличии профсоюза стоит обратиться за поддержкой к нему, а если профсоюза нет, целесообразно проконсультироваться с юристом по трудовому праву.

Когда работодатель оказывает давление, угрожает, создает невыносимые условия труда или принуждает написать заявление по собственному желанию, это может свидетельствовать о нарушении трудового законодательства. В таких случаях можно обратиться в Государственную инспекцию труда, прокуратуру или суд.