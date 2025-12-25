Долина попросит суд взыскать с Лурье плату за коммуналку

Baza: Долина подаст в суд на Лурье ради взыскания платы за ЖКУ за полтора года

Певица Лариса Долина планирует обратиться в суд с иском о взыскании с Полины Лурье платы за коммунальные услуги в квартире, в которой она не прожила ни дня. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

Представители артистки хотят взыскать с собственницы квартиры в Хамовниках плату за жилищно-коммунальные услуги за полтора года.

Сторона защиты Лурье не исключает, что заседание о выселении Долиной сделают закрытым. Адвокаты покупательницы элитного жилья будут настаивать, чтобы процесс проходил в полной гласности.

Ранее исполнительница хита «Погода в доме» попросила отсрочить ее выселение из квартиры, которую она продала под влиянием мошенников, до 1 марта. Певица рассказала, что ей нужно время для вывоза всех своих вещей. Собственница недвижимости выступила против.

Заседание по иску Лурье против Долиной пройдет сегодня в Мосгорсуде. Если решение примут в пользу собственницы, артистке дадут на выезд пять дней. Если она не выполнит это требование, квартиру опечатают и отключат все коммуникации.