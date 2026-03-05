Долги россиян за ЖКХ начнут взыскивать через онлайн-механизм с 2027 года

В России с 2027 года запустят механизм онлайн-взыскания долгов за ЖКХ. Об этом со ссылкой на документы правительства сообщило РИА «Новости» .

Внедрением механизма будут заниматься Минстрой и Минцифры. Запустить его в полном объеме планируется в четвертом квартале 2027 года.

До внедрения на федеральном уровне новый механизм взимания долгов до конца 2026 года опробуют в двух или трех регионах. Уведомления должникам будут направлять через ГИС ЖКХ и «Госуслуги».

Ранее депутат Госдумы Сергей Миронов призвал заморозить тарифы ЖКХ и вернуть их к уровню прошлого года до тех пор, пока в этой сфере не проведут масштабный аудит. Он объяснил, что парламентарии приняли в первом чтении законопроект о расширении возможностей ФАС, но эта мера вряд ли поможет исправить ситуацию.

По его мнению, действовать необходимо радикально: провести масштабный аудит с участием всех профильных ведомств и поставить сферу ЖКХ на тотальный госконтроль.