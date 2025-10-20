Долги россиян у приставов предложили вносить в кредитную историю

В Госдуму внесли проект о включении данных ФССП в бюро кредитных историй

Депутаты внесли в Госдуму законопроект, согласно которому Федеральную службу судебных приставов обяжут передавать бюро кредитных историй (БКИ) сведения об исполнительных производствах. Это коснется и граждан, и организаций, сообщили на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности.

Согласно проекту, БКИ будет самостоятельно получать из базы данных ФССП информацию об исполнительных производствах должников.

Приставы станут обеспечивать технический доступ к этим сведениям через систему. Их впоследствии включат в кредитную историю без согласия должника.

В пояснительной записке уточнили, что данные о значительной задолженности по исполнительным производствам помогут более точно оценивать риски заемщиков.

С 1 октября 2025 года индивидуальным предпринимателям и самозанятым россиянам предоставили возможность взять кредитные каникулы на срок до шести месяцев. Теперь раз в пять лет выплаты по кредиту можно приостановить на срок до полугода.