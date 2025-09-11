Депутат Говырин рассказал, что с октября самозанятые и ИП смогут взять кредитные каникулы до полугода

Член комитета Государственной думы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин в беседе с RT рассказал, что с 1 октября 2025 года индивидуальные предприниматели и самозанятые россияне смогут взять кредитные каникулы на срок до шести месяцев.

«С 1 октября 2025 года в социальной сфере начинают действовать изменения, которые напрямую затрагивают миллионы граждан. В первую очередь речь идет о механизме кредитных каникул для самозанятых и индивидуальных предпринимателей. Теперь раз в пять лет можно приостановить выплаты по кредиту на срок до полугода», — пояснил Говырин.

По его мнению, эта мера станет ощутимой поддержкой для тех, кто временно столкнулся с падением доходов. Отсрочка позволит не копить просрочку и сохранить кредитную историю. Это особенно важно для тех, кто планирует дальше развивать бизнес и обращаться за финансированием, заключил парламентарий.