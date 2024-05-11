Российский чемпион UFC задолжал ФНС более 300 миллионов рублей | 360°

11 мая 2024, 13:22
Российский чемпион UFC задолжал ФНС более 300 миллионов рублей
Mash: Хабиб Нурмагомедов должен ФНС 306 млн рублей налогов
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов не выплатил Федеральной налоговой службе 306 миллионов рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
По информации источника, в связи с неуплатой ведомство заблокировало счета благотворительного фонда спортсмена и связанного с ним промоушена Eagle FC. В настоящий момент сумма задолженности составляет 306 688 389 рублей.
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После завершения карьеры Нурмагомедов вышел из состава учредителей ряда компаний, где числился владельцем. Речь идет о «Фонде развития образования, спорта и социальных инициатив», «Первый мобильный» и «Сильди.
Кроме того, ФНС закрыла принадлежащую Нурмагомедову туристическую компанию ООО «Хикмет тревел» по причине недостоверных данных в официальных бумагах.
Нурмагомедов завершил карьеру в 2020 году. Его профессиональный рекорд составляет 29 побед в 29 боях.
Глава UFC Уайт в шутку сказал, что команда Нурмагомедова может захватить США.
Хабиб Нурмагомедов
UFC
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