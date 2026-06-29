Доктор Полуэктов отметил, что природа сновидений с ощущением падения остается до конца не изученной

Руководитель отделения медицины сна Сеченовского университета, доктор Михаил Полуэктов объяснил в беседе с ТАСС , почему во сне иногда возникает ощущение падения. Это явление связано с вестибулярными галлюцинациями, когда обостренная чувствительность нервной системы во время сна приводит к ошибке мозга в определении высоты положения тела.

По словам эксперта, каждый уровень сознания соответствует специфической настройке вестибулярного анализатора, который отвечает за определение нашего положения относительно уровня моря. При резком изменении настроек нервной системы ощущение высоты может исказиться, заставляя нас думать, что мы находимся на другой высоте, написал «Ридус».

Особенно часто это происходит при слишком быстром переходе от одного состояния сознания к другому, например, в момент засыпания. Вестибулярный аппарат воспринимает это как резкое изменение высоты, и мозг создает соответствующий сюжет во сне, например, полет или падение.

Полуэктов отметил, что природа таких снов остается до конца не изученной.