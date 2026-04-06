Доктор наук Мясищева призвала не использовать парогенератор для мойки окон
Мытье окон перед праздником — дело ответственное. Доктор сельскохозяйственных наук, доцент и заведующий кафедрой ХимБиотех Московского Политеха Нина Мясищева рассказала Life.ru, как правильно выполнять процедуру.
По словам эксперта, выбор моющего средства зависит от степени загрязнения. Если окна регулярно моются, достаточно протереть их влажной тряпкой и отполировать. В случае сильного загрязнения потребуются специальные средства.
«Нельзя использовать парогенератор. От высокой температуры стеклопакет может лопнуть», — предупредила специалист.
Она также посоветовала не использовать абразивные средства, ножи и грубые щетки, так как они могут повредить поверхность. Средства с растворителями и кислотами тоже не подходят, поскольку разрушают пластик.