Доктор наук Мясищева призвала не использовать парогенератор для мойки окон

Мытье окон перед праздником — дело ответственное. Доктор сельскохозяйственных наук, доцент и заведующий кафедрой ХимБиотех Московского Политеха Нина Мясищева рассказала Life.ru , как правильно выполнять процедуру.

По словам эксперта, выбор моющего средства зависит от степени загрязнения. Если окна регулярно моются, достаточно протереть их влажной тряпкой и отполировать. В случае сильного загрязнения потребуются специальные средства.

«Нельзя использовать парогенератор. От высокой температуры стеклопакет может лопнуть», — предупредила специалист.

Она также посоветовала не использовать абразивные средства, ножи и грубые щетки, так как они могут повредить поверхность. Средства с растворителями и кислотами тоже не подходят, поскольку разрушают пластик.