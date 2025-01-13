Доходы от продажи нефти предложили распределить между россиянами

Госдуме предложили рассмотреть инициативу о перечислении россиянам части доходов от экспорта полезных ископаемых. Законопроект зарегистрировали в базе данных нижней палаты парламента.

Инициатором выступила член комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Анжелика Глазкова. Она предложила создать Фонд социальной справедливости, который распределит экспортные доходы между гражданами.

По ее задумке, новая структура начнет работать с 1 января 2026 года. Ежегодный вклад в капитал фонда составит минимум 15% от средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Россиянам откроют специальные счета в банке с подконтрольным государству контрольным пакетом акций.

В качестве примера Глазкова привела штат Аляска, где местным жителям порядка 50 лет перечисляют четверть доходов от продажи нефти.

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