Доходы от аренды нежилых помещений в Петербурге выросли в 2025 году

Доходы от использования объектов нежилого фонда в Санкт-Петербурге за 2025 год превысили уровень предыдущего года и достигли 4,5 миллиарда рублей. Об этом изданию «Петроград» рассказала пресс-служба Комитета имущественных отношений Петербурга.

КИО заключил более шести тысяч договоров аренды нежилых помещений. Общая площадь арендованных объектов составила около 1,2 миллиона квадратных метров.

В комитете отметили, что значительный вклад в рост доходов внесли торги. За 2026 год КИО реализовал право аренды на 440 объектов общей площадью 50 тысяч квадратных метров с годовой арендной платой 735 миллионов рублей.

Ранее Петроград сообщал, что в Санкт-Петербурге освободили 58 помещений от незаконных пользователей. Общая площадь этих помещений составила 4,5 тысячи квадратных метров. При этом для выселения 12 из них пришлось применить меры принудительного воздействия.