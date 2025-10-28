DocsInBox: около 37% россиян готовы попробовать блюда, приготовленные роботами

Порядка 37% опрошенных россиян открыты к экспериментам с едой, приготовленной роботами. Об этом сообщил сооснователь сервиса DocsInBox Леонид Довбенко в беседе с Ferra.ru .

Эксперт объяснил низкий уровень доверия к роботизированным поварам недостаточной способностью искусственного интеллекта учитывать вкусовые предпочтения, консистенцию и подачу блюд. Современные технологии, несмотря на прогресс, пока не достигли необходимого уровня точности и чуткости, присущих профессиональным шеф-поварам.

По словам специалиста, внедрение искусственного интеллекта в ресторанный сектор имеет большой потенциал вне кухонного пространства, охватывая автоматизацию таких процессов, как управление запасами и учет продукции с маркировкой.