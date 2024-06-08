Дочери заведующей детсадом на Кубани провели эксклюзивный выпускной без детей

На Кубани выяснят, почему в детсаду был выпускной лишь для дочери заведующей

По данным канала, девочке сказали, что другие дети заболели ветрянкой. Однако на деле их отсутствие было связано с конфликтом между родителями и администрацией детского сада.

На заведующую дошкольного учреждения поступали жалобы на поборы и попытки «сделать сад с церковным уклоном». Родители других детей предложили отметить выпускной в другом месте. В итоге праздник для дочки заведующей организовали в индивидуальном порядке.

Управление образования администрации Динского района проведет проверку, а заведующей объявят замечание.

Ранее в Магадане заведующая детским садом получила срок из-за гибели ребенка. На одного из воспитанников сошел снег с крыши здания.