Дочь Жириновского раскрыла «тайное пророчество» отца о России и США

Основатель партии ЛДПР Владимир Жириновский в начале 2000-х в кругу семьи озвучил «тайное пророчество», касающееся отношений России и США. Об этом рассказала дочь политика Анастасия Боцан-Харченко, сообщил «Царьград» .

По словам дочери, предсказание Жириновского касалось времен президентства Джорджа Буша — младшего, который тогда не выказывал негативного отношения к России.

При этом лидер ЛДПР все-равно предрек будущую напряженность в российско-американских отношениях. Он призывал «воздержаться от аплодисментов» в адрес Буша — младшего.

«Следующим образом прокомментировал содержание его речи: „Это инструкция, как нам действовать дальше, чтобы разваливать свою страну“», — рассказала она.

Боцан-Харченко уточнила, что Жириновский говорил об этом в семейном кругу.

Ранее ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, показавшего, что уровень доверия россиян к Жириновскому достиг рекордных 66%. При этом три года назад эта цифра составляла 60%.