Дочь военкора Халдея рассказала, как ее отец чуть не погиб во время задания

Анна Халдей, дочь знаменитого военкора Евгения Халдея, поделилась с RT историей создания главного снимка Победы, а также рассказала о том, как ее отец едва не погиб на задании.

На Мурманском направлении над одним из островов сбили первый фашистский самолет. Халдей снимал то, что осталось от вражеской машины, не зная, что экипаж успел десантироваться. Через три дня немцев взяли в плен. По словам Анны, военкор пришел в комендатуру, а один из вражеских летчиков признался, что чуть не убил его.

«А ты знаешь, что я с финкой стоял за твоей спиной? Стрелять я не мог, чтобы не рассекретить нас. А ты все снимал и снимал наш сбитый самолет. Я только замахнусь — ты вниз пригнешься. Я только подкрадусь — ты наверх быстро бежишь», — привела она рассказ фашиста.

Также она рассказала, что до того, как ее отец сделал главное фото Победы, в мыслях он прописал сценарий этого снимка. Он хотел заснять флаг на крыше Рейхстага и попросить помочь немецких военных. По словам Анны Халдей, бойцы и военкор поднимались по правой стороне, когда из боковых комнат внезапно раздалась пулеметная стрельба.

Офицер из Дагестана Абдулхаким Исмаилов через зеркала разглядел немца и двумя гранатами его обезвредил.

«Пошли дальше. И вот они на крыше Рейхстага. Постучали ногой, чтобы не провалиться. Нашли, из чего сделать флагшток. Алексей Ковалев, как самый молодой и ловкий, его держал. Говорить об их именах было не принято», — поделилась Халдей.

Евгений Халдей был единственным фотографом ТАСС, который работал военным корреспондентом и снимал все 1418 дней Великой Отечественной войны.

Ранее RT «оживил» фото военкора Евгения Халдея с помощью нейросетей. Легендарные кадры ключевых событий Великой Отечественной получили новую жизнь.