Доброта без хайпа. Стюардесса рейса из Москвы в Горно-Алтайск помогла укачать ребенка

Во время перелета из Москвы в Горно-Алтайск стюардесса помогла укачать ребенка, чтобы у его мамы появилась возможность отдохнуть. Об этом 360.ru сообщила автор разлетевшегося по соцсетям видео Юлия Шипулина, которая предоставила трогательные кадры.

По ее словам, сотрудница авиакомпании вела себя максимально вежливо со всеми пассажирами, стараясь сделать полет комфортнее. Увидев на борту женщину с младенцем, девушка стала помогать ей особенно внимательно.

«Стюардесса укачивала ребенка минут 20, и чувствовалось, что она делает это от души. За это время пассажирка смогла отойти в уборную, размяться и налить молоко», — рассказала собеседница 360.ru.

После окончания полета Юлия спросила у сотрудницы, можно ли опубликовать видео с ее участием в Сети, и та дала согласие. Ролик набрал больше 10 миллионов просмотров, однако пиариться на нем стюардесса не стала.

«Благодаря силе соцсетей мы нашли эту девушку буквально за час. Выяснилось, что раньше она работала в службе спасения. Несмотря на популярность видео, она не стала делать репост к себе на страницу. Это доброта, которая не хайпует», — отметила Шипулина.

