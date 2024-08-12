До задержания генерал Булгаков проходил свидетелем по делу о мошенничестве

ТАСС: Булгакова до задержания допрашивали как свидетеля по делу о мошенничестве

Задержанный генерал армии Дмитрий Булгаков знал о проводимой в отношении него проверке перед своим арестом и дал показания в качестве свидетеля по делу о мошенничестве, связанном с поставкой оборудования для военно-медицинской академии. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС .

«Генерал армии был допрошен в качестве свидетеля в рамках уголовного дела о мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупном размере», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, содержание обвиняемого под стражей отвечает интересам уголовного судопроизводства. Никакая другая мера пресечения не может достичь поставленных целей, подчеркнул он.

Булгакову ранее предъявили обвинение по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Следствие считает, что генерал привлек подконтрольную фирму к выполнению работ на 250 миллионов рублей с Военно-медицинской академией имени Кирова в Санкт-Петербурге.

Его компания работала по завышенным ценам, а субподрядчику незаконно выдали аванс в размере 50 миллионов рублей.