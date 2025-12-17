Россиянам напомнили о росте страховых пенсионных выплаты по возрасту в 2026 году

Страховые пенсионные выплаты по возрасту увеличат с 1 января на 7,6%. После индексации средняя пенсия по старости вырастет примерно на две тысячи рублей и составит около 27,1 тысячи в месяц. Об этом сообщил RT .

Журналисты отметили, что Социальный фонд проводит индексацию пенсий автоматически. Никуда подавать заявление не нужно.

Аналитики «Авито Работы» напомнили, что выплаты определяются по схеме: страховая пенсия = фиксированная часть + (число баллов ИПК (индивидуальный пенсионный коэффициент) × стоимость пенсионного балла).

«Чтобы узнать количество накопленных баллов ИПК, необходимо авторизоваться на портале госуслуг, открыть личный кабинет и в разделе „Работа и пенсия“ просмотреть данные о стаже и количестве накопленных баллов (пенсионный коэффициент)», — заявили эксперты.

Потом можно приступать к вычислениям. Самое главное — знать актуальную стоимость пенсионного балла и фиксированной выплаты. В 2026 году это 156,76 рубля и 9584,69 рубля соответственно. Потом нужно умножить величину ИПК на стоимость балла и добавить фиксированную выплату.

Однако минимальный размер пенсии по старости не может опуститься ниже 14 287 рублей. При расчете будущей пенсии нужно удостовериться в соблюдении условий для ее назначения. Минимальный трудовой стаж должен составлять 15 лет, количество пенсионных баллов — минимум 30.

В 2026-м пенсионный возраст будет равен 64 годам для мужчин и 59 годам для женщин, а для досрочного оформления нужно не меньше 30 баллов.

Некоторые категории граждан имеют право на увеличенную фиксированную часть страховой пенсии. Это люди старше 80 лет, инвалиды I группы и те, кто содержит иждивенцев или длительное время трудился в условиях Крайнего Севера. Индивидуальные предприниматели накапливают пенсионные права с помощью обязательных страховых платежей, размер которых определяется их заработком.