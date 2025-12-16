Юрист Русяев напомнил, что закон допускает списание долгов с пенсии

Вопросы о взыскании долгов с пенсий становятся актуальными для пожилых людей в моменты, когда они сталкиваются с финансовыми ограничениями или получают требования от взыскателей. Действующее законодательство устанавливает четкие правила, регулирующие эти процессы. О них рассказал бизнес-консультант, юрист Илья Русяев в беседе с RT .

По словам эксперта, далеко не со всех видов доходов можно списать средства. Статья 101 закона об исполнительном производстве запрещает обращать взыскание на компенсации вреда здоровью, выплаты в связи со смертью кормильца, многие социальные пособия, материнский капитал и другие социальные выплаты.

Однако с обычной страховой пенсии по старости или инвалидности удержания допустимы, но с учетом определенных лимитов. По общему правилу, не более половины дохода может быть удержано, а в случае алиментов или возмещения вреда здоровью — до 70%. Кроме того, должник вправе требовать, чтобы после всех списаний у него оставалась сумма не ниже прожиточного минимума.

Отдельно стоит отметить имущество с исполнительским иммунитетом по статье 446 ГПК России. К нему относится единственное пригодное для проживания жилье (если оно не в ипотеке), необходимая домашняя обстановка, продукты и деньги в пределах прожиточного минимума, награды.

Существуют ситуации, когда взыскать уже нечего: истек срок исковой давности, суд отказал кредитору, завершено банкротство гражданина с освобождением от долгов или долг «умер» вместе с должником и не был заявлен к наследству.