До половины россиян столкнулись с профессиональным выгоранием к концу года

До 48% респондентов испытывают профессиональное выгорание к концу 2025 года. Об этом сообщил телеканал RT со ссылкой на исследование Русской школы управления.

Среди симптомов опрошенные чаще всего выделяют постоянную усталость, стресс и раздражительность. Почти каждый второй признался, что не хочет идти на работу по утрам. Более 40% задумываются о том, чтобы сменить род занятий.

Среди факторов, приводящих к выгоранию, респонденты отметили плохую организацию рабочих процессов, большое количество задач и недостаточную заработную плату.

Ранее «выгорание» заняло второе место в голосовании сервиса «Грамота.ру» за звание слова года. Победителем стало слово «зумер».