До пяти миллионов рублей. В ГД раскрыли размер штрафов за пропаганду чайлдфри

Володин: штрафы за пропаганду чайлдфри составят до пяти миллионов рублей

В России введут штрафы до пяти миллионов за пропаганду идеологии чайлдфри. Об этом в Telegram-канале сообщил спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

«Для физических лиц штрафы за нарушение составят до 400 тысяч рублей, для должностных лиц — до 800 тысяч, а для юридических — до пяти миллионов. По аналогии с теми законами, что при вашей поддержке были приняты ранее за пропаганду смены пола и ЛГБТ*», — написал политик.

Володин добавил, основной сильного государства является большая и дружная семья.

Днем ранее правительство России также поддержало проект о штрафах за пропаганду движения чайлдфри.

Авторы проекта отмечали, что документ направлен на создание эффективного механизма по их защите, укреплению и сохранению традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

*Движение признано экстремистским и запрещено в России.