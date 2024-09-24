До пяти миллионов рублей. В ГД раскрыли размер штрафов за пропаганду чайлдфри
Володин: штрафы за пропаганду чайлдфри составят до пяти миллионов рублей
В России введут штрафы до пяти миллионов за пропаганду идеологии чайлдфри. Об этом в Telegram-канале сообщил спикер Государственной думы Вячеслав Володин.
«Для физических лиц штрафы за нарушение составят до 400 тысяч рублей, для должностных лиц — до 800 тысяч, а для юридических — до пяти миллионов. По аналогии с теми законами, что при вашей поддержке были приняты ранее за пропаганду смены пола и ЛГБТ*», — написал политик.
Володин добавил, основной сильного государства является большая и дружная семья.
Днем ранее правительство России также поддержало проект о штрафах за пропаганду движения чайлдфри.
Авторы проекта отмечали, что документ направлен на создание эффективного механизма по их защите, укреплению и сохранению традиционных российских духовно-нравственных ценностей.
*Движение признано экстремистским и запрещено в России.