До парада меньше часа. Пешие расчеты выстроились у Красной площади | 360°

Эксклюзив 09 мая 2024, 09:30 До парада меньше часа. Пешие расчеты выстроились у Красной площади Пешие расчеты в ожидании начала парада в Москве сняли на видео

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Пешие расчеты готовы к параду Победы в Москве. До него остается меньше часа. Кадры, снятые у Красной площади, показала корреспондент 360.ru Анастасия Букреева.

В этом году в параде Победы будут принимать участие свыше девяти тысяч человек, а также 75 единиц военной техники и авиация.

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В состав пешей колонны включили полки, батальоны и роты по видам и родам войск, расчеты от суворовских, нахимовских, кадетских и музыкального училищ, юнармейцев, женщин-военнослужащих, казаков, а также сводный военный оркестр.

Пройдут по главной площади страны и участники специальной военной операции.