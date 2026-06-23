До 25 июня можно подать заявку на шестой форум «Сильные идеи для нового времени

Организаторы шестого форума «Сильные идеи для нового времени» продлили прием заявок еще на полторы недели — до 25 июня. Это решение принято из-за высокого интереса участников и большого количества инициатив. Заявки можно подать на крауд-платформе идея.росконгресс.рф .

«В этом году уже подано более 40 тысяч заявок от жителей всех 89 регионов России, каждая из которых требует внимательного рассмотрения и экспертной оценки», — заявил советник президента России, ответственный секретарь Оргкомитета форума Антон Кобяков.

Благодаря продлению заявки 10–11 августа в Нижнем Новгороде смогут выступить больше авторов. Решения предлагаются по шести направлениям: социальная сфера, предпринимательство, технологии, подготовка кадров, экология и климат, а также развитие Нижегородской области.

По словам генерального директора Агентства стратегических инициатив Светланы Чупшевой, форум помогает увидеть страну глазами людей. Тысячи инициатив формируют живую карту запросов, ожиданий и возможностей развития. Почти каждая вторая идея касается качества жизни, здоровья, образования и социальной поддержки.

Проекты уже оцениваются более чем тремя тысячами экспертов. Этот этап завершится 15 июля. Цель форума — выбрать и реализовать сильные идеи, которые внесут значимый вклад в развитие страны и достижение национальных целей.

Авторы перспективных идей получат экспертную и информационную поддержку, возможность участия в крупных деловых мероприятиях. Лучшие решения представят в финале форума.