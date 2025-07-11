«Дни без перегрева». В России предложили отправлять сотрудников на удаленку в жару

Работодателям следует ввести послабления в дресс-коде при аномальной жаре, а также переводить сотрудников на гибридный график работы. Об этом 360.ru заявил депутат Госдумы, член комитета палаты по промышленности и торговле Игорь Антропенко.

Он напомнил, что в некоторых странах есть опыт введения дней или часов «без перегрева», когда сотрудники переходят на удаленный график или отправляются на работу, когда становится прохладнее.

«Конечно, законодательно это сложно ввести. Здесь больше идет речь, насколько работодатель заботится о здоровье сотрудников: есть ли в офисных кабинетах жалюзи и кондиционеры, стоит ли кулер с водой», — отметил парламентарий.

Антропенко предложил обязать сотрудников, отвечающих за охрану труда на предприятиях, предусмотреть часы и дни «без перегрева» и в каждом конкретном случае по согласованию переводить сотрудников на гибридный график, особенно тех, кто нуждается в этом по состоянию здоровья.

«Люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы находятся в зоне риска и их просто необходимо переводить на наиболее комфортный для них график и условия», — подчеркнул депутат.

Ранее в Госдуме предложили переводить на гибкий график многодетных родителей. Льготу призвали предоставлять до тех пор, пока младшему ребенку не исполнится 14 лет.