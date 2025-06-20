Для жителей Курской области ежемесячно выделяют 10 млрд рублей

Каждый месяц из федерального бюджета выделяют около 10 миллиардов рублей на помощь жителям приграничных населенных пунктов Курской области. Об этом заявил на ПМЭФ временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн в беседе с РИА «Новости» .

«Могу сказать, что приблизительно ежемесячно федеральный бюджет выделяет средства на помощь и поддержку жителей порядка десяти миллиардов рублей», — сказал он.

Хинштейн отметил, что эти средства включают выплаты в размере 65 тысяч рублей для более чем 114 тысяч получателей, предоставление жилищных сертификатов взамен утраченного жилья, компенсации за аренду жилья от 20 до 40 тысяч рублей, возмещение двух третей вынужденного простоя работникам и работодателям, а также другие предусмотренные меры поддержки.

Также Хинштейн рассказал, когда жители Курской области смогут вернуться домой. По его словам, это будет зависеть от создания буферной зоны в Сумской области.