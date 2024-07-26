Для запуска механизма выдворения приезжих Госдума обратится к Мишустину

ГД обратится к Мишустину с проектом о принудительном выдворении мигрантов

Обращение к премьер-министру Михаилу Мишустину составят члены комитетов Госдумы по контролю, безопасности и противодействию коррупции совместно с заместителем председателя палаты Ириной Яровой. Проект рассмотрят, по информации пресс-службы, на следующей неделе.

Депутаты предложат изменить подзаконные акты по миграционной политике в части обеспечения принудительного выдворения иностранцев. Законопроекты о режиме высылки приняли в третьем чтении 23 июля. Подлежащих изгнанию внесут в специальный реестр, запретят переселяться без разрешения МВД, получать водительские права, покупать имущество и вступать в брак.

Следком предложил ввести налог для работодателей, нанимающих иностранцев, и принимать в гражданство России только при условии постановки на воинский учет. Глава фонда «Миграция XXI век», бывший замглавы ФМС Вячеслав Поставнин заявил сайту kp.ru, что для решения проблемы необходимо создать систему учета и контроля иностранной рабочей силы.