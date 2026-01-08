Мощный снегопад накрыл Москву, синоптики прогнозируют его усиление

Столицу накрыл сильный снегопад, он начался немного раньше прогнозируемого. Экстренные службы предупредили, что снег будет идти до вечера 9 января.

Из-за обильных осадков занесло столичные трассы, снегоуборочная техника не справляется с последствиями непогоды. Местные паблики публикуют кадры с заснеженных дорог.

Синоптики ранее прогнозировали, что снегопад начнется в 21:00 в четверг и продлится до вечера пятницы. Ожидается, что за сутки выпадет около двух третей месячной нормы осадков. Также возможна метель и усиление ветра до 18 метров в секунду. К утру 10 января прирост снежного покрова может составить более 30 сантиметров.

В ближайшее время, по прогнозам синоптиков, снегопад усилится. Столичные городские службы приступили к расчистке дорог и тротуаров — их освобождают от снега механически и посыпают противогололедной смесью.

«Городские службы работают в усиленном режиме. Для ликвидации последствий снегопада будут задействованы необходимое количество спецтехники и бригад ручной уборки, дополнительно привлечены силы и техника городских инженерных компаний», — сообщила пресс-служба городского хозяйства Москвы.