Для российских детских садов создадут перечень разрешенных игрушек

Минпросвещения создаст список разрешенных игр и игрушек для детских садов. Об этом в интервью РИА «Новости» рассказал министр Сергей Кравцов.

По его словам, они должны будут соответствовать традиционным ценностям и способствовать развитию ребенка. Благодаря этим игрушкам дети смогут узнать об истории, культуре и достижениях России.

Ранее Кравцов рассказал о желании улучшить работу самих детских садов. Для этого 2026-й объявили Годом дошкольного образования и подготовили насыщенный план мероприятий, чтобы развить инфраструктуру, поддержать педагогов и повысить качество воспитания детей.

Кроме того, специально созданный оргкомитет будет принимать предложения из регионов.