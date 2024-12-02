Для потерявших родителей в «Крокусе» детей открыли вклады

Вклады на 512 млн рублей открыли для детей, потерявших родителей в «Крокусе»

Для потерявших родителей при террористическом акте в концертном зале «Крокус Сити Холл» детей открыли вклады на общую сумму 512 миллионов рублей. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Российского Красного Креста Павел Савчук.

Он подчеркнул, что РКК по-прежнему поддерживает пострадавших в результате теракта. Свыше 180 человек воспользовались оздоровительными услугами и санаторно-курортным лечением.

«Пострадавшим с инвалидностью выделили 17 миллионов рублей. Деньги идут на улучшение жилищных условий детей, потерявших в теракте родителей. На эту цель уже потратили более 19 миллионов рублей», — рассказал председатель организации.

Савчук напомнил, что РКК сразу после трагедии запустил круглосуточную горячую линию психологической поддержки, обеспечил горячее питание и организовал мобильный пункт помощи на месте.

Ранее врачи помогли женщине родить после ранения при теракте в «Крокусе».