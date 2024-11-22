Спасли две жизни. Врачи помогли женщине родить после ранения при теракте в «Крокусе»

Роды успешно приняли у беременной с ранением после теракта в «Крокусе»

Врачи из МОНИИАГ успешно приняли роды у женщины, тяжело пострадавшей при теракте в «Крокусе». Беременная попала под обстрел на раннем сроке, получила тяжелое ранение грудной клетки, но смогла выносить и родить здорового ребенка.

Женщина 42 лет получила огнестрельное ранение во время теракта 22 марта. Террористы ворвались в концертный зал, устроили пожар и открыли массовую стрельбу. Погибли 145 человек, пострадали не менее 550.

Среди них была женщина на раннем сроке беременности. Врачам удалось спасти обе жизни: ее и будущего ребенка. Роды приняли в Московском областном НИИ акушерства и гинекологии имени академика Краснопольского.

«На протяжении почти всей беременности состояние будущей мамы и плода находилось под контролем наших специалистов. Учитывая особенности анамнеза, за полторы недели до родов мы приняли женщину на госпитализацию», — рассказал директор МОНИИАГ Роман Шмаков.

На 40-й неделе врачи по показаниям выполнили кесарево сечение. Операция прошла успешно.

На свет появилась здоровая девочка весом 3350 граммов и ростом 52 сантиметра. Для пациентки это первый ребенок.

Сейчас мама с ребенком чувствуют себя хорошо и уже выписаны домой.

Участники вооруженного нападения на концертный зал в «Крокусе» останутся под стражей до 22 февраля 2025 года — такое решение вынес Басманный суд Москвы по ходатайству следователей.