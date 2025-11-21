Для многодетных матерей могут вернуть возможность выхода на пенсию в 55 лет
В России обсуждается возможность возвращения прежнего возраста выхода на пенсию для многодетных родителей — 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. С таким предложением выступил экономист, эксперт Торгово-промышленной палаты и глава Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин, написал «ФедералПресс».
По мнению эксперта, возобновление прежнего пенсионного возраста для отдельных категорий россиян, включая многодетных родителей, имеет высокие шансы на реализацию до 2030 года. «Убежден, что необходимо вернуть прежний пенсионный возраст — 55 лет для женщин и 60 для мужчин», — подчеркнул Никитин.
Никитин отметил, что сейчас многодетные мамы уже могут претендовать на досрочную пенсию: при наличии трех детей — с 57 лет, четырех — с 56 лет, пяти и более — с 50 лет. Однако для этого требуется соответствовать определенным условиям: иметь не менее 30 пенсионных коэффициентов, не менее 15 лет страхового стажа, а младшему ребенку должно быть как минимум восемь лет.
Экономист также напомнил, что за уход за ребенком до полутора лет многодетным матерям начисляют индивидуальные пенсионные коэффициенты (ИПК): за первого ребенка — 1,8, за второго — 3,6, за третьего и последующих — по 5,4.