Для многодетных матерей могут вернуть возможность выхода на пенсию в 55 лет

В России обсуждается возможность возвращения прежнего возраста выхода на пенсию для многодетных родителей — 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. С таким предложением выступил экономист, эксперт Торгово-промышленной палаты и глава Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин, написал «ФедералПресс» .

По мнению эксперта, возобновление прежнего пенсионного возраста для отдельных категорий россиян, включая многодетных родителей, имеет высокие шансы на реализацию до 2030 года. «Убежден, что необходимо вернуть прежний пенсионный возраст — 55 лет для женщин и 60 для мужчин», — подчеркнул Никитин.

Никитин отметил, что сейчас многодетные мамы уже могут претендовать на досрочную пенсию: при наличии трех детей — с 57 лет, четырех — с 56 лет, пяти и более — с 50 лет. Однако для этого требуется соответствовать определенным условиям: иметь не менее 30 пенсионных коэффициентов, не менее 15 лет страхового стажа, а младшему ребенку должно быть как минимум восемь лет.

Экономист также напомнил, что за уход за ребенком до полутора лет многодетным матерям начисляют индивидуальные пенсионные коэффициенты (ИПК): за первого ребенка — 1,8, за второго — 3,6, за третьего и последующих — по 5,4.