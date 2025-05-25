Для инвалидов в России упростили оформление билетов на поезда

Правительство упростило оформление билетов для инвалидов на спецместа в поездах

Правительство России упростило процедуру оформления билетов для инвалидов в поездах дальнего следования. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

«Гражданам с инвалидностью в поездах дальнего следования станет проще оформлять билеты через кассу на специализированные места. Подписано постановление, корректирующее порядок покупки билетов в купе, оборудованных с учетом ограниченных возможностей и особых потребностей пассажиров», — заявили в правительстве.

По принятым изменениям, больше для покупки такого билета не нужно предоставлять бумажные документы, подтверждающие право на льготу — медицинские заключения или удостоверение инвалида.

Теперь достаточно предъявить номер СНИЛС и документ, удостоверяющий личность. Нужные данные автоматически проверят через систему «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере».

Ранее в России ввели льготу в 50% на билеты для детей в поезда дальнего следования.