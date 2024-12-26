Для детей в Якутии введут скидку 50% на несубсидированные авиабилеты

Для детей в возрасте от двух до 12 лет с 9 января в Якутии будет действовать фиксированная скидка 50% на несубсидированные авиабилеты. Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава Якутии Айсен Николаев.

Он рассказал, что после прямой линии президента Владимир Путина обсудил эту тему с министром транспорта Романом Старовойтом.

«С 9 января следующего года для детей от 2 до 12 лет будет действовать скидка 50% на несубсидированные билеты авиакомпаний „Якутия“, „Полярные авиалинии“ и „Алроса“», — подчеркнул Николаев.

До нововведений скидка на детские авиабилеты была в размере от 30% до 50%. На субсидированные билеты она не распространяется, так как они уже считаются льготными.

Ранее президент России Владимир Путин пообещал поручить правительству урегулировать вопрос с ценами на авиабилеты для многодетных семей. По словам главы государства, многие перевозчики вводят незначительные льготы, после чего отказываются предоставлять скидку 50%.