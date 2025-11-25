Для борьбы со «схемой Долиной» придумали новое решение: в чем суть идеи охлаждения сделок

В рамках борьбы с квартирным мошенничеством необходимо ввести «недельный период охлаждения» для сделок с недвижимостью. Об этом 360.ru рассказал лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

Он внес законопроект о «периоде охлаждения» на рассмотрение Государственной Думы. Согласно документу, при совершении сделок средства покупателя будут замораживаться на неделю. Соавтором инициативы выступил депутат ГД Михаил Делягин.

Миронов напомнил о вопиющих случаях, когда продавец после оформления сделки купли-продажи и получения денег объявляет себя недееспособным.

«Через суд он начинает добиваться признания договора ничтожным, требовать возврата денег, суд встает на его сторону и оставляет добросовестного покупателя без денег и квартиры», — объяснил парламентарий.

Он отметил, что мошенники пользуются дырами в законодательстве, поэтому срочно нужно разработать меры для защиты покупателей недвижимости. Депутат предположил, что благодаря «периоду охлаждения» продавец может оценить свои действия и отказаться от продажи жилья, если он находился под воздействием мошенников.

«Мы предлагаем изменить саму процедуру проведения сделки купли-продажи. Нужно сделать так, чтобы средства продавцу-физлицу переводились только после государственной регистрации перехода прав собственности», — подчеркнул Миронов.

По его словам, для этого потребуется использование защищенного счета и банковского аккредитива — формы безналичных расчетов, при которой банк выступает гарантом исполнения обязательств между покупателем и продавцом.

Наличные при таких сделках использовать нельзя, переводить деньги можно только на счет продавца. Также владельцу недвижимости придется доказать, что ему будет где жить после ее продажи.

Ранее стало известно о случаях, когда у покупателей начали отбирать приобретенные у пенсионеров автомобили. Пожилые люди сообщали о продаже под влиянием мошенников и отменяли сделки.