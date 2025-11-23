«Бабушки под влиянием мошенников» вышли на авторынок

В России зафиксировали случаи, когда у покупателей начали отбирать приобретенные у пожилых людей автомобили. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

Такие случаи выявили в Московской и Рязанской областях, а также на Кубани. В одной из ситуаций житель Москвы купил Volkswagen Tiguan у пожилой женщины за 1,8 миллиона рублей.

Сделку по купле-продаже стороны оформили быстро, продавец показалась адекватной. Спустя неделю полицейские сообщили новому владельцу, что пожилая женщина заявила о продаже всего имущества под влиянием мошенников.

Правоохранители предъявили постановление о выемке и забрали автомобиль на стоянку. Пенсионерка также подала в суд о признании покупателя недобросовестным и возврате машины в собственность.

