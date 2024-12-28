Для борьбы с мошенниками в России запретили звонки с IP-телефонии

Звонки через интернет на мобильные и стационарные телефоны (IP-телефонию) запретили в России с 1 сентября 2025 года. Об этом сообщили на официальном сайте правительства.

«Из перечня исключается лицензия на передачу интернет-данных с наложением голосовой информации. Она давала возможность с помощью интернета выходить на связь с человеком, использующим стационарную телефонную или мобильную сети связи», — заявили в кабмине.

Подписанное постановление станет одним из методов борьбы с телефонными мошенниками и серьезно ограничит их деятельность, так как аферисты с помощью этих технологий подменяли номера.

В правительстве отметили, что решение никак не повлияет на обычных пользователей, потому что голосовая связь через мессенджеры и другие программы для общения через интернет работают без выхода на сеть стационарной и мобильной связи.

С требованием к российским операторам о введении ограничений при оказании услуги IP-телефонии в июле этого года выступили сотрудники ФСБ.

В документе ведомства говорилось, что операторам необходимо запретить предоставлять клиентам возможность пользоваться VoIP-аккаунтами как с зарубежных IP-адресов, так и принадлежащих отечественным провайдерам хостинга.