ФСБ потребовала ввести новые ограничения для пользователей IP-телефонии из-за мошенников

РБК: ФСБ ввела ограничения для пользователей IP-телефонии

Фото: РИА «Новости»

ФСБ потребовала от российских операторов связи ввести ограничения при оказании услуги IP-телефонии. Это нужно для борьбы с мошенниками. Об этом стало известно РБК.

В документе ведомства говорится, что операторам необходимо запретить предоставлять клиентам возможность пользоваться VoIP-аккаунтами как с зарубежных IP-адресов, так и принадлежащих отечественным провайдерам хостинга.

Генеральный директор Piter-IX Николай Метлюк объяснил, что клиенты в настоящее время для оказания услуги телефонии все чаще арендуют виртуальные АТС и получают виртуальные номера. При этом арендовать за границей стало еще дешевле.

«Через виртуальную АТС трафик уходит непонятно куда. Их невозможно отследить, если ей пользуются мошенники», — сказал он.

Метлюк выразил мнение, что добропорядочные клиенты смогут выкупать услугу виртуальной АТС в России и почти не ощутят на себя последствий такого решения.

Ранее школьница из Тверской области помогла мошенникам оформить кредит на мать.

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