Дизайнер Кузнецова посоветовала украсить квартиру к Пасхе текстилем и цветами

Дизайнер Ксения Кузнецова поделилась с « Газетой.ru » советами по украшению квартиры к Пасхе.

Специалист рекомендовала использовать текстиль с тематическими принтами, например с пасхальными мотивами или традиционными русскими узорами в стиле гжель и хохлома.

«Лучше всего подойдут к этому празднику изделия из льна, хлопка», — отметила эксперт.

По ее словам, для декора стола можно использовать тематические фигурки и достать особый сервиз. А для создания весеннего настроения стоит украсить дом цветами. Это могут быть как срезанные цветы в букетах и композициях, так и горшечные растения, пояснила дизайнер.