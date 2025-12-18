Дизайнер Голденберг предложила украсить жилье к Новому году в старорусском стиле

Новый год традиционно считается праздником, богатым на яркие декоративные решения. В беседе с MIR24.TV дизайнер Марина Голденберг указала на разнообразие стилистических направлений.

Специалист предложила обратить внимание на старорусский стиль, включающий традиционные атрибуты: гирлянды из баранок, украшенные бархатными лентами соответствующих оттенков текущего года — оранжевым, красным и зеленым.

«Приветствуются украшения из хохломы и исконно русских элементов: от чайников до конфет в виде петушков на палочках», — добавила эксперт.

Ее коллега Таисия Заботина выделила имбирные пряники как самостоятельную категорию декоративных украшений. По ее словам, ароматные лакомства прекрасно смотрятся на новогодней елке, а создание пряничных домиков становится семейным развлечением.