В России ввели новый ГОСТ с требованиями к школьной форме

С 1 июля в России вступает в силу новый ГОСТ с требованиями по школьной форме. Согласно ему, одежда учащихся должна быть удобной, эстетичной и патриотичной, сообщило РИА «Новости» .

В новом документе обозначили, что школьную форму следует изготавливать в деловом стиле, и ее покрой должен обеспечивать удобство для обучающегося как в сидячем положении, так и в движении.

ГОСТ рекомендует размещать на одежде государственную и патриотическую символику. Также форма должна носить светский характер и быть эстетичной. Размещение запрещенной символики на одежде не допускается.

Ранее группа депутатов призвала ввести единую спортивную форму для школьников. По мнению парламентариев, унифицированная одежда будет способствовать развитию дисциплины и патриотизма, а также уравняет всех учащихся и устранит «гонку моды».