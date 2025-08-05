Директор «ТуБи» Ерхов назвал главными навыками будущего умение работать с ИИ и цифровыми сервисами

Изменения в мире оказывают влияние на рынок труда. Гендиректор рекрутинговой компании «ТуБи» Роман Ерхов рассказал «Известиям» , как сохранить конкурентоспособность в профессии на ближайшие десятилетия.

«Главный секрет — это постоянное обучение. Не отвлеченное и теоретическое, а прикладное и практичное. Российские компании уже сегодня готовы платить больше тем, кто умеет использовать возможности искусственного интеллекта», — подчеркнул он.

Согласно исследованию hh.ru и НТИ (2025), владение ChatGPT, Midjourney и другими инструментами может увеличить зарплату на 10–20 %.

Среди ключевых навыков Ерхов выделяет умение работать с ИИ и цифровыми сервисами, широкое системное мышление, развитый эмоциональный интеллект и адаптивность. Чтобы освоить эти навыки, достаточно уделять обучению хотя бы 20 минут ежедневно.