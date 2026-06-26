Директор ТПП Мордовии Раимов отметил преимущества республики для бизнеса

Он отметил активное взаимодействие предпринимателей и органов власти.

«Когда вокруг Республики Мордовия сосредоточено 50 миллионов [человек] населения, это потребители в первую очередь, наверное, это хороший показатель для того, чтобы задуматься, зачем надо создавать бизнес в Мордовии», — объяснил эксперт.

Он подчеркнул, что в регионе действуют эффективные меры поддержки для начинающих бизнесменов и инвесторов. Власти оперативно реагируют на запросы бизнеса, и выстраивается понятный диалог между предпринимателями и представителями власти.