Директор школы в Воронеже уволилась после скандала с досмотром детей перед ЕГЭ

В Воронеже директор вечерней школы № 11 Лариса Хопрова уволилась после скандала с раздеванием выпускниц перед ЕГЭ. Об этом сообщило «Вести Воронеж» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Руководитель учебного заведения написала заявление по собственному желанию. Уточняется, что она вышла на пенсию.

Скандал с раздеванием выпускников перед ЕГЭ произошел 29 мая. По данным «Известий», в пункте проведения экзамена школьника заставили снять брюки из-за сработавшего металлоискателя. Другой собеседник издания заявил, что некоторых выпускниц вынудили снять бюстгальтеры. Их попросили сделать это на улице, так как там не было камер.

Ранее выпускникам посоветовали обращаться на горячую линию при нарушениях на Едином государственном экзамене.