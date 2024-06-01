«Есть горячая линия». Выпускникам рассказали, что делать при нарушениях на ЕГЭ

Учитель Капалкина: при нарушениях на ЕГЭ нужно обращаться на горячую линию

При любых нарушениях на Едином государственном экзамене выпускникам следует обращаться на горячую линию. Об этом ведущей 360.ru Елене Кононовой рассказала преподаватель математики из средней школы № 1 станицы Зеленчукской, учитель года России — 2018 Юлия Капалкина.

Одна из учащихся поделилась, что по вине школы ей придется сдавать профильную математику, хотя она рассчитывала на базовую. Девочка задала вопрос, что делать в таких ситуациях.

«Вообще есть же горячая линия по проведению ЕГЭ. И если была такая ситуация, что-то бланк не дают, то что-то происходит, то явно намекают на то, что могут быть сданы не те экзамены, которые хочет ребенок, нужно непосредственно обращаться на горячую линию проведения ЕГЭ. И она есть в доступе в интернете, и сейчас, я думаю, тоже не поздно обратиться на горячую линию. Там посоветуют, что делать», — сказала Капалкина.

Она пообещала, что этот вопрос также рассмотрят на Всероссийском экспертном педсовете.

Ранее сообщалось, что досрочно сдающим ЕГЭ разрешат пересдать один экзамен. Такую возможность предоставят 4 и 5 июля до конца приемной кампании.