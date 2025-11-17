Директор Музея СССР Попов рассказал, что новогодние подарки в 60–70-х годах были скромными

Директор Музея СССР на Охотном Ряду Александр Попов рассказал, как формировался образ идеального новогоднего вечера в 60–70-х годах. Неотъемлемыми атрибутами праздника были аромат мандаринов, майонез, шпроты и долгожданный «Огонек», отметил эксперт в беседе с Life.ru .

По его словам, подарки в те времена были простыми, но очень желанными. В качестве презента выбирали конфеты, печенье и мандарины.

«А еще — шампунь или парфюмерию, купленную за полгода. Если в ванной стояли пузырьки из-под шампуня — считалось, что у человека полная чаша», — сообщил Попов.

Он также добавил, что современные посетители музея, увидев советские игрушки, коробки от мандаринов и пригласительные на елку, буквально превращаются в детей.