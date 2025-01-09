Директор «Главснаб» Васильев: иголки ели пригодны в качестве корма для животных

Зеленые иглы дерева можно превратить в отличную мульчу для цветников, что станет хорошим удобрением для почвы и защитит растения от заморозков. Само дерево можно распилить на дрова для мангалов или печек на даче.

В ряде городов существуют пункты приема живых елок, где их перерабатывают в древесные опилки для изготовления бумаги или топлива. Если дерево еще не высохло, его можно пересадить на открытый участок земли. Кроме того, живую ель можно посадить в горшок и использовать как саженец для украшения сада или дачного участка.

Иголки ели также пригодны в качестве подстилки или корма для животных благодаря своим антисептическим и противогрибковым свойствам.